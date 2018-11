Casamento Marília Mendonça emociona durante homenagem no casamento da mãe Último relacionamento da mãe de Marília não rendeu bons frutos

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, se casou na noite de terça-feira (20/11) com Devyd Fabricio, em uma cerimônia realizada em Goiânia. A sertaneja fez uma linda homenagem à noiva e cantou a música Seja Bem-Vinda, do cantor Mr. Dan, ao entrar no local do evento.

Marília soltou a voz e animou toda a festa antes de usar as redes sociais para falar sobre o momento especial de Ruth. “Obrigada por compartilharem comigo a felicidade da minha mãe. Ela tá toda, toda falando que só tem foto dela no feed”, escreveu no Twitter.

A sertaneja usou um vestido branco e florido, e uma tiara de prata nos cabelos. No Instagram, ela mostrou vários instantes antes do casamento, em que surge com a mãe, cujo último relacionamento não rendeu bons frutos.