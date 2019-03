VÍTIMA DAS REDES Marina Ruy Barbosa tem crise nervosa durante gravação de novela Ainda no camarim, pouco antes de entrar em cena, a atriz teve uma crise de choro

Foto: © AgNews

Marina Ruy Barbosa teve uma crise nervosa nesta quinta-feira (28), no Projac, durante as gravações de uma cena com o ator José Loreto para a novela 'O Sétimo Guardião', segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL. A Globo diz que a atriz sofreu uma "indisposição".

Ainda no camarim, pouco antes de entrar em cena, a atriz teve uma crise de choro e os diretores da Globo precisaram ser deslocados ao estúdio para consolar a atriz. A crise vivida por Marina tem abatido quase toda a novela de Aguinaldo Silva.

José Loreto e Marina foram alvos de rumores de um possível affair. A traição do ator teria motivado a separação da também atriz Debora Nascimento.