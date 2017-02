PT Marisa Letícia fará exames para avaliar morte cerebral

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, passará hoje (3) por um protocolo de avaliação de morte cerebral, informou a equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Facebook. Segundo o Hospital Sírio Libanês, onde Marisa está internada, na capital paulista, o exame feito na manhã de ontem (2) mostrou que a ex-primeira-dama não tinha mais fluxo sanguíneo no cérebro.

De acordo com a mensagem postada na rede social, o primeiro exame do protocolo deve acontecer às 12h e o segundo às 18h de hoje. O objetivo é comprovar a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. Os procedimentos de doação de órgãos só podem começar após a conclusão do protocolo.

Ontem, o presidente Michel Temer compareceu no hospital para prestar condolências ao ex-presidente Lula. Antes de Temer, diversos políticos estiveram no hospital para expressar pesar pela condição de Marisa Letícia, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os ex-ministros Aloizio Mercadante e Celso Amorim, e o senador Jorge Viana (PT-AC).