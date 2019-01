Mandetta Marquinhos apresenta projeto para ministro Mandetta sobre complexo policlínico em Campo Grande Secretários municipais também estiveram em Brasília e pediram recursos ao novo governo

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), e secretários municipais visitaram dois ministérios na manhã desta sexta-feira (25), em Brasília (DF). Eles solicitaram recursos para o novo governo e entre os projetos, destaque para complexo policlínico em Campo Grande, apresentado ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O complexo atenderia os casos de média complexidade, das cirurgias eletivas, que hoje não são suportadas por hospitais conveniados, entre eles a Santa Casa, e Unidades de Pronto Atendimento Comunitário.

O prefeito e secretários também solicitaram recurso para o Projeto Lazer e Saúde, que articula ações entre a política de atividade física e esporte com a política de saúde, em especial a preventiva. A ideia é transformar o projeto em piloto para ser realizado em todo o País.

No Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o prefeito e secretários solicitaram recursos para os projetos apresentados no Pró-Cidade. Campo Grande foi o primeiro município do País a apresentar projeto no modelo de cidade inteligente.

O Programa Avançar Cidades também entrou na pauta no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O prefeito pediu prioridade na liberação dos recursos, que serão utilizados para: pavimentação de linhas de ônibus recapeamento de 34 quilômetros de corredores de ônibus, incluindo a Consul Assaf Trad, Costa e Silva, Manoel da Costa Lima, Coronel Antonino e 25 de Dezembro; 30 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas.

Marquinhos e secretariado foram a Brasília pedir recursos. (Foto: Reprodução PMCG)

Durante as visitas em Brasília, prefeito e secretários estão identificando as prioridades do atual governo, para que também possam ser pioneiros na apresentação de novos projetos. O encontro também contou com a participação de lideranças indígenas de Mato Grosso do Sul e do Secretário de Governo, Antônio Lacerda, da diretora de Projetos da Prefeitura , Catiana Sabadin, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, e diretor da Agência Municipal de Habitação, Eneas Carvalho, e do secretário-adjunto de Governo, Luciano Martins.