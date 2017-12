Educação Marquinhos aprova lei que lança 1 mil cargos para professores concursados "Serão chamados concursados para assumir os cargos de professores temporários"

Foto: Reprodução/André Bittar

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) sancionou nesta quinta-feira (28), e foi publicada no Diogrande, a lei que cria mil cargos para o quadro de professores que tenham graduação em nível superior, para atuação em 20 horas semanais. Eles poderão assumir as vagas na rede municipal de ensino somente mediante a concurso público.

A nova lei entra em vigor a partir da publicação. O projeto tinha sido remetido à Câmara Municipal, sendo aprovado pelos vereadores de forma unânime, última semana de sessão parlamentar. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) havia explicado na semana passada, que a intenção é convocar mil professores aprovados em concurso do ano passado.

A intenção é que estes profissionais ocupem as vagas dos professores temporários. Marquinhos divulgou esta intenção, na semana passada, durante inauguração da ampliação da Central do Cidadão. Ele ainda adiantou que esta convocação significa R$ 8,5 milhões no caixa do Instituto Municipal de Previdência.

Marquinhos também explicou que esta substituição de temporários por concursados não vai trazer impacto nos cofres públicos, já que os contratos dos mesmos termina em dezembro. O objetivo é chamar os aprovados para trabalhar no ano letivo de 2018.

Este concurso vigente abriu vagas para professor de educação infantil; arte (educação infantil ao nono ano do ensino fundamental); educação física (educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental); História (6º ao 9º ano do ensino fundamental); Geografia (6º ao 9º ano do ensino fundamental); Inglês (6º ao 9º ano do ensino fundamental); Língua Portuguesa (6º ao 9º ano do ensino fundamental); Matemática (6º ao 9º ano do ensino fundamental); Ciências (6º ao 9º ano do ensino fundamental) e professores dos anos iniciais.