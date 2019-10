João Rocha Marquinhos destaca conquista de João Rocha para reforma do Parque Ayrton Senna Prefeito assinou hoje as ordens de serviço das obras de revitalização dos Parques Ayrton Jacques da Luz, Ayrton Senna e Sóter

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) destacou, nesta quarta-feira (23), as conquistas do vereador João Rocha, que desde 1992, luta pela instalação de uma Pista de Atletismo no Parque Ayrton Senna.

“O que é de César é de César, eu não me vanglorio das coisas. A administração hoje só é exitosa justamente porque são duas pessoas acima da maturidade política. Nós não queremos estrelas na farda, nós queremos fazer o que poucos políticos hoje do Estado conseguem. Eu e o João podemos ir num shopping à noite, sem ser xingados, ir num restaurante sem ser vaiados”, afirmou.

João Rocha, por sua vez, destacou a importância das obras no parque e prometeu manter a parceria. “Acredito que estamos no caminho certo, o caminho da construção, ou da reconstrução, com essa unidade, com esse espírito de união. Quero reafirmar aqui o compromisso da Câmara de Vereadores para com o prefeito”.

“Evidentemente, que nós temos, em algumas situações, pensamentos diferentes, mas somos capazes de sentar nessa mesa aqui ou na mesa lá na Câmara e promover o entendimento e fazer o que é melhor para a cidade de Campo Grande e para as pessoas que aqui vivem”, disse o vereador.

Obras

Marquinhos assinou hoje as ordens de serviço das obras de revitalização dos Parques Ayrton Jacques da Luz, Ayrton Senna e Sóter, em Campo Grande. A previsão de entrega das obras é para agosto de 2020.

Segundo a assessoria, serão investidos R$ 2.276.152,78, valor captado em financiamento contratado pela prefeitura junto à Caixa Econômica (linha de crédito do Finisa), complementado por contrapartida de recursos próprios.

Após a reforma, serão reabertas as piscinas do Jacques da Luz e do Ayrton Senna, interditadas há mais de cinco anos. Haverá substituição da casa de máquina, troca do revestimento e impermeabilização.

O maior valor será usado no Ayrton Senna (R$ 899.947,02), contemplando troca das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias (com a construção de banheiros para pessoas com deficiência física), reparos no telhado da quadra coberta (que receberá nova pintura); instalação de 600 metros de telas de proteção para evitar que pássaros façam ninho na cobertura; substituição do forro e ampliação do bloco administrativo.

No Jacques da Luz, a reforma está orçada em R$ 755.523,58. No Sóter, onde as obras custarão R$ 600.682,17, o projeto inclui reforma do pergolado, de 90 pilares do playground, dos brinquedos, do gradil.