Marquinhos flagra atraso de mÃ©dico em UPA e diz que vai resolver problema

Surpresa Marquinhos flagra atraso de médico em UPA e diz que vai resolver problema "O gestor quer que Sesau tome as medidas cabíveis"

Foto: Arquivo/MS Notícias

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD), afirmou em visita ao UPA , na manhã deste domingo (12), que não vai aceitar atraso nem falta sem justificativa de médicos nas unidades de saúde. O aviso veio após o flagra que o administrador presenciou no UPA, em que médicos mantinham atrasos constantes de até 40 minutos na folha de ponto na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon –região oeste de Campo Grande. A unidade se encontrava com pacientes à espera de atendimento.

Moradores que presenciaram a então visita de "cortês", Marquinhos, diz que além de ele ter conversado com o público e escultado sugestões, verificou a escala médica, andou por todo o prédio anotando os problemas estruturais.

Em conversa com o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, e com o coordenador de Urgências da Sesau (Secretária Municipal de Saúde Pública), Yama Higa, o prefeito procurou saber quais os procedimentos a serem tomados em relação a atrasos. “Vi o relatório de entrada dos médicos e pedi para encaminharem os nomes dos atrasados para a Sesau. Lá eles vão tomar as medidas cabíveis”, explicou Marquinhos.

Higa explicou que, de posse dos nomes, eles entram em contato com o médico para saber o motivo do atraso e, se necessário, são tomadas medidas administrativas, tais como desconto no pagamento de plantão ou até exoneração.

Conforme a escala médica divulgada pela prefeitura, estariam seis médicos pelo período da manhã, cinco à tarde e mais seis à noite para atendimento de adultos e cinco para atendimento infantil.

Apesar dos problemas constatados, pacientes têm aprovado a ida do prefeito aos fins de semana nos postos de saúde. (Com assessoria).