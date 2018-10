Marquinhos Marquinhos lamenta pichação em posto de saúde Prefeito afirma que papel da Guarda Municipal é cuidar da população

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) lamentou, nesta terça-feira (9), o ato de vandalismo ocorrido em uma unidade de saúde recém-inaugurada na Capital. A UBSF da Vila Cox, na região do Bairro Santa Luzia, foi inaugurada no mês de agosto, dentro da programação de aniversário de 119 anos de Campo Grande, e já foi estragada.

"Lamento. Eu não entendo isso do ser humano", disparou Marquinhos. O prefeito ainda lembrou que não tem como deixar um guarda municipal em cada prédio municipal. "Vou colocar guarda lá? Guarda é para cuidar da população".

Marquinhos ainda lembrou que a Praça Pantaneira, onde tem a estátua do escritor Manoel de Barros, também foi vandalizada. A praça fica no mesmo terreno do Paço Municipal. Prefeito ainda queixou-se que os banheiros públicos são alvos de ações. "Mas o que eu posso fazer"?, finaliza.