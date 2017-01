Educação Marquinhos recebe educadoras que reivindicam enquadramento funcional

Por: Redação, com assessoria

Trabalhadores da educação, que há anos buscam uma solução no enquadramento funcional de seus cargos, foram recebidos na manhã desta segunda-feira (9) pelo prefeito Marquinhos Trad e pela vice-prefeita Adriane Lopes. A comissão formada pelas educadoras Vanda Regina Machado, Lucivane Dias Bandeira e Márcia Adriana Martins conversaram com o prefeito e disseram estar confiantes em uma solução.

A comissão reivindica que os educadores dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs) passem a ter o mesmo cargo e benefícios que os professores. Segundo elas, a reivindicação atende a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDB 9394/96), que passou definitivamente a educação infantil para a pasta da Educação. Na época que eles fizeram o concurso os cargos pertenciam à Assistência Social e agora precisam de uma transposição dos cargos.

“Cuidar e o educar são as atribuições que nos exercemos em sala de aula. Nós estamos em sala de aula, mas não somos tratados como professores. Nós cuidamos e educamos. O nosso concurso é em nível de magistério, mas somos tratados como administrativo”, ponderou Márcia Adriana Martins.

O prefeito se mostrou sensível à causa e disse que irá verificar com o jurídico e com o administrativo a possibilidade de haver essa transposição.

“Vou enviar para o jurídico e para o administrativo, para ver primeiro o amparo legal. O administrativo é o que pode te dar uma distância de ser realizado: o impacto na folha. Porque se eu der para vocês, eu tenho que dar para os outros também. Tem uma classe que é referência 14, que eles falam que são injustiçados há muitos anos aqui dentro. E o impacto deles é bem menor que o de vocês”, explicou o prefeito.

Diante do que foi tratado, o prefeito solicitou nova audiência com a comissão diretamente com técnicos da Secretaria Municipal de Administração (Semad) para verificar o número de servidores que se encontram nesta situação e impacto na folha.