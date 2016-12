Cidade Marquinhos vai à Justiça para solucionar impasse na coleta de lixo

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

O prefeito eleito em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participou de uma reunião nesta quinta-feira (29) com o prefeito atual, Alcides Bernal (PP). O encontro teve como objetivo discutir a suspensão do contrato da Prefeitura com a Solurb, responsável pela coleta de lixo na Capital.

Bernal disse a Marquinhos que suspendeu o contrato com base em um laudo da Polícia Federal e com parecer da Agência de Regulação de Campo Grande. “Fica mantido o decreto até que a Justiça se pronuncie. Lógico que vamos ter que criar uma alternativa. Quando eu assumir vou procurar a Justiça para ver qual alternativa ela tem para que sua casa, seu bairro, possa ter serviço de limpeza e capinagem”, declarou Marquinhos.

Indagado se foi informado antecipadamente, Marquinhos justificou que a decisão foi pessoal e monocrática. “Ele disse para mim que diante dos documentos que tinha não poderia se omitir e deu a decisão dele”, explicou.

Marquinhos pontuou que o problema é grave e envolve muito mais do que uma limpeza, atingindo a saúde pública. Diante da gravidade, pretende procurar todos os órgãos competentes para encontrar uma solução onde a cidade não seja prejudicada.

”Eu não sou, por enquanto, parte competente dentro do processo. A partir de segunda-feira vou tomar as Providências. Nos não vamos defender a empresa, mas a cidade, o cidadão de Campo Grande. Vamos pedir para a Justiça, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ao Ministério Público Estadual (MPE) uma alternativa. A empresa diz que tem decisão judicial falando que não houve nenhuma irregularidade; a Prefeitura diz o contrário. Vou aguardar os pareceres”, concluiu.

O decreto de Bernal suspende os serviços de capinagem e limpeza pública, mas mantém a coleta de lixo pelos próximos sessenta dias.