Capital Marquinhos vistora obras do Reviva Campo Grande depois das chuvas torrenciais

Foto: CG Notícias

O prefeito Marquinhos Trad esteve na quinta-feira (4) na esquina das ruas 14 de Julho com a 15 de Novembro verificando o andamento das obras do Reviva Campo Grande após as chuvas de ontem.

Apesar da intensidade das chuvas, que chegaram a 55mm em apenas 1h30, as obras não foram comprometidas e continuam normalmente nesta quinta-feira.

"Aqui na 14, no Reviva Campo Grande, as obras estão em andamento normal e não serão afetadas dentro do cronograma", informou o prefeito.

Engenheiro do Reviva Campo Grande, Carlos Clementino, explicou que em meio a quantidade de chuva tudo está funcionando dentro da normalidade dada à estratégia de engenharia.

"Hoje nós temos toda a obra conectada, toda ela tem extravasão. Tudo já está ligado. Não há como desrespeitar a lógica da infraestrutura. A chuva atrapalha momentaneamente, o material não seca, mas já temos alternativas técnicas, já estamos trocando solo por brita, por exemplo", disse.

A obra está em dia em relação ao seu cronograma total, na verdade, está até adiantada. Em relação ao momento especifico, devido à chuva, tira um pouco a continuidade do trabalho, pois o material satura e o solo em pavimento tem que trabalhar com a umidade ótima. Mas devido às estratégias adotada os trabalhos continuam.

O engenheiro disse ainda que as equipes têm aproveitado todas as janelas de tempo bom para acelerar a obra.

Demais locais

Os demais pontos que foram afetados pelas chuvas foram prontamente atendidos por equipes da Sisep, da Agetran, da Planurb e da Solurb. As vias obstruídas foram limpas e liberadas poucas horas depois das chuvas.

Ontem, cerca de 1 mil homens trabalharam nas limpezas das vias e hoje cerca de 500 homens estão atuando na recuperação da pavimentação asfáltica.

"Foi algo inédito dentro da nossa cidade. Em um evento de 1h25 quase 60 mm de chuva. O que não choveu todo mês de agosto, choveu ontem. Os estragos não foram muitos, mas nós rapidamente agimos", finalizou o prefeito.

Fonte: A Tribuna News.