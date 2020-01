Marvel lanÃ§a novo trailer de ViÃºva Negra com grande vilÃ£o

Viúva Negra Marvel lança novo trailer de Viúva Negra com grande vilão A Marvel lançou no Twitter o novo trailer de Viúva Negra em versão legendada

Como já confirmado pela Marvel, os fãs terão uma história de origem para a heroína famosa. Em trailer legendado lançado nesta terça-feira (14) pelo estúdio no Twitter, podemos ver novidades sobre a narrativa solo da Vingadora. Apesar de se relacionar ao surgimento da Viúva Negra, a trama passa em período bem específico.

Viúva Negra acontece depois dos eventos de Capitão América: Guerra Civil. Com isso, os fãs descobrem também por onde andou Natasha (Scarlett Johnsson) até Vingadores: Guerra Infinita.

Na nova história, a heroína enfrentará o vilão Treinador. Além disso, terá as ajudas de Yelena Belova, que pode ser a nova Viúva Negra do MCU, e do Guardião Vermelho, versão russa do Capitão América.

O elenco de Viúva Negra tem Scarlett Johansson (Vingadores: Ultimato), Florence Pugh (Midsommar), David Harbour (Stranger Things), Rachel Weisz (A Favorita) e O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale). O filme será dirigido por Cate Shortland