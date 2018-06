Tempo Massa de ar seco continua forte em Mato Grosso do Sul

Foto: Chico Ribeiro

O ar seco atua com força sobre Mato Grosso do Sul inibindo a formação de nuvens de chuva. Assim, não há expectativa de chuva em todas as áreas e a umidade relativa do ar diminui tendo variação de 90% a 25%.

Os termômetros no Estado devem marcar temperatura mínima de 11ºC e máxima de 32ºC para esta sexta-feira (22.6). As informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa