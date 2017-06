Tempo Massa de ar seco ganha força em MS e temperatura mínima pode chegar a 4ºC no fim de semana

Durante este sábado (3.6) uma massa de ar seco ganha força sobre Mato Grosso do Sul. A condição estimada é de predomínio de sol e não há expectativa de chuva em todo o Estado. Haverá possibilidade de geada na região sul.

Já no domingo (4.6), novas áreas de instabilidades podem se formar no sul do Estado e podem provocar chuvas na região a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, haverá condição de sol entre nuvens com possibilidade de chuva a tarde.

As temperaturas podem variar em torno de 4°C a 28°C.