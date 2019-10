Mata do Jacinto e Santa Luzia receberam melhorias no trÃ¢nsito apÃ³s indicaÃ§Ãµes do vereador JoÃ£o CÃ©sar

João César Mattogrosso Mata do Jacinto e Santa Luzia receberam melhorias no trânsito após indicações do vereador João César

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Atento a situação dos bairros da Capital, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) encaminhou indicações ao Executivo Municipal solicitando providências para atender demandas de melhorias para o trânsito na Mata do Jacinto e Vila Santa Luzia. Com o atendimento dos pedidos, a população agradeceu a presença e atuação do parlamentar.

Diante da intensa reclamação de moradores e comerciantes, o vereador apresentou levou ao plenário do legislativo as solicitações para instalação de redutores de velocidade em trechos movimentados e com alto risco para população, uma vez que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade das vias.

Na Mata do Jacinto o problema estava concentrado na Rua Afro Puga, que recebeu o quebra-molas e gerou alívio aos moradores. Já na Santa Luzia, a Rua Santa Rosa era o motivo da preocupação e teve o problema sanado após o trabalho do parlamentar junto à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Para o professor de educação física, Marcio, o sentimento é de gratidão pelos atendimentos. “Quero agradecer ao vereador João César Mattogrosso por ter atendido o nosso pedido aqui da Rua Afro Puga e eu já sei que qualquer coisa é só chamar o João”, destacou o morador da região.

Conectado com a população, o vereador enfatiza que os atendimentos são reflexo de um trabalho coletivo. “Nosso contato com os bairros da Capital é a base para que os encaminhamentos sejam eficazes e beneficiem os moradores com a resolução dos problemas críticos, como é o caso das demandas relativas ao trânsito. Estou à disposição para continuar trabalhando intensamente e buscar ainda mais melhorias”, pontua João César Mattogrosso.

Na mesma região da Mata do Jacinto ainda estão previstas outras intervenções, incluindo a revitalização da sinalização horizontal e vertical. Além disso, na Santa Luzia outros pontos também receberam melhorias na sinalização, como o cruzamento da Rua Santa Gertrudes com a Rua São Benedito.

“Agradeço ao querido vereador João César Mattogrosso por todos os trabalhos realizados na nossa região. Iluminação, tapa-buraco, sinalização e agora a implantação desse novo quebra-molas”, destacou o Presidente do bairro Santa Luzia, Joilson Silva.

CHAMA O JOÃO! - Para chamar o vereador João César Mattogrosso basta entrar em contato pelo facebook ou instagram (@jcmattogrosso) ou pelo WhatsApp (67) 99904-4045. O aplicativo “CHAMAOJOAO” também está disponível gratuitamente na Play e App Store, onde a população pode fazer indicações e solicitar a presença do parlamentar.