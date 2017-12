Matéria sobre o uso sustentável da água na UC Matéria sobre o uso sustentável da água na UCDB é premiada

Água da chuva é captada e reutilizada para aguar o gramado

Publicada no dia 31 de julho deste ano, a matéria “Reutilizar água é a palavra de ordem”, de autoria do jornalista Bruno Arce, do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, foi a vencedora da categoria Impresso do 8º Prêmio de Jornalismo Ambiental. A premiação, promovida pela concessionária de água e esgoto Águas Guariroba, aconteceu na noite de ontem (8).

Bruno Arce é jornalista egresso da Universidade Católica Dom Bosco, da turma formada em 2007, e atualmente é chefe de reportagem do O Estado. Em sua reportagem, publicada em página dupla do caderno de Cidades, relatou a preocupação da UCDB em reaproveitar a água da chuva nos dois prédios mais recentes do campus: a Igreja São João Bosco e o bloco D. Veja a matéria completa nos links:https://oestadoms.websiteseguro.com/flip/31-07-2017/10.pdf ehttps://oestadoms.websiteseguro.com/flip/31-07-2017/11.pdf.

Outros dois egressos do curso de Jornalismo da UCDB também estiveram entre os ganhadores da noite. Aliny Mary Dias, do Midiamax, ficou em terceiro lugar na categoria webjornalismo, com a reportagem “A água que você consome”, e André Bittar também ficou em terceiro com a foto sobre lixo nas redes de esgoto, na categoria Fotojornalismo.