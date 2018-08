Ponta Porã Maternidade do Hospital Regional de Ponta Porã promove 2° “hora do mamaço” em comemoração a Semana M Rodas de conversa, palestras e hora de amamentação integraram as atividades do evento

O Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) realizou na tarde da última sexta-feira (17) a “hora do mamaço”. O Evento foi realizado em comemoração a Semana Mundial do Aleitamento Materna alusiva a campanha Agosto Dourado e teve o objetivo de incentivar a amamentação e tirar dúvidas das mães, pais e gestantes presentes. A ação foi organizada pela Comissão de Aleitamento Materno do HR com o apoio da direção da unidade.

Durante o evento gestantes, parturientes da maternidade, pediatras, e equipe de enfermagem participaram das rodas de conversa e trocaram experiências sobre a amamentação e cuidados com o recém-nascido. A Preletora da roda de conversa, a pediatra, Regina Maria Gattass Ferreira juntamente com as pediatras Patrícia Aparecida Vieira Caetano e Rachel Scalabrini enfatizou os benefícios da amamentação nas primeiras horas de vida, prática que o Hospital Regional de Ponta Porã já realiza tanto no parto normal quanto cesárea e também sobre a alimentação ao recém-nascido em livre demanda. Na ocasião, as gestantes ficaram livres para fazer perguntas às pediatras presentes e também houve esclarecimentos sobre os mitos e verdades da amamentação.

“É o segundo ano que a Comissão de Aleitamento Materno do HRPP realiza esse evento e foi um sucesso, ficamos muito felizes por poder promover momentos como esse e compartilhar esse conhecimento com as mães, gestantes e incentivar a amamentação. Agradecemos a colaboração de todos que ajudaram com algo e também a contribuição dos médicos que fizeram parte dessa realização e da direção de enfermagem e do Hospital que sempre nos apoia”, disse a presidente da Comissão de aleitamento materno do HR, Dyolla Grance.

Os participantes do evento também receberam orientações nutricionais do nutricionista, Rodrigo Echeverria da Nutrymax e puderam conversar com as enfermeiras obstetras presentes num ambiente bem descontraído.

A autônoma, Lucilene Prezzi e o esposo, produtor rural, João Carlos Camboias parabenizaram a organização do evento. “Foi muito bom participarmos desse evento, principalmente como é meu primeiro filho sempre tem muita gente opinando e na inexperiência ficamos confusos e sem saber como agir corretamente. Aqui no encontro pudemos tirar as nossas dúvidas diretamente com os pediatras” comentou. “Não somente as mães, mas todos os pais deveriam participar de eventos como esse, foi muito esclarecedor, pois recebemos informações valiosas que os pais devem saber como lidar na hora da amamentação”, completou João Carlos.

A paciente Andreia Escobar, de 22 anos, teve o bebê de parto normal na maternidade do HR e no mesmo dia também participou do evento. “Tive filho hoje e foi muito bacana poder participar dessa palestra, as pediatras e enfermeiras obstetras tiraram nossas dúvidas e acredito que todas as mães deveriam participar de um evento como esse, pois além de esclarecedor nos ajuda muito a como lidar no processo de amamentação que no começo é um pouco complicado”, disse.

Para a enfermeira do HR, Michele Pascutti que está gestante a reunião deste ano foi uma experiência única e relatou que viu o evento deste ano com outros olhos agora que está gestante. “Esse encontro foi muito produtivo, mesmo trabalhando na maternidade e pediatria, conseguimos absorver informações importantes e nos atualizar, agora que estou gestante vi com outros olhos o processo de amamentação e com certeza poderei passar o conhecimento e experiência para outras mães”, finalizou.