Sarampo Mato Grosso do Sul atinge a maior cobertura vacinal do País contra o sarampo

Com 115,92% da meta de vacinação atingida, Mato Grosso do Sul foi o Estado com maior cobertura de vacinação contra o sarampo no País durante a campanha Nacional de Vacinação. Dos 79 municípios, 69 ultrapassaram a meta de 95% de cobertura vacinal.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou o empenho para atingir a meta de vacinação. “Mato Grosso do Sul deu exemplo para todo o País referente a imunização contra o sarampo. Esse ano temos ajuda da sociedade civil, como o Rotary Clube e Famasul, que colaboraram na mobilização”, afirmou

A campanha, que terminou no dia 30 de novembro, ocorreu em duas etapas: a primeira, destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos (7/10 a 25/10); e a segunda focada na população de 20 a 29 anos.

Esse ano, a estratégia de mobilização contou com o apoio do Rotary Club, por meio da ação “Mato Grosso do Sul e Rotary Club de Campo Grande conectados pela saúde infantil”, somados a toda a toda família Rotária do MS, visando a mobilização e engajamento da sociedade civil e instituições na divulgação da campanha.

Entre as instituições que firmaram parceria, destacam-se a Famasul, Águas Guariroba, Camando Militar do Oeste, Base Aérea, SESAU, Energisa, Tribunal de Justiça de MS, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do MS, Assomasul, SENAC, SESC-Fecomércio, Sanesul, Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Cassems, Faems e Sindicato das Escolas Particulares de MS.