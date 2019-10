AVALIAÇÃO Mato Grosso do Sul avança e sobe em Ranking de Competitividade dos Estados MS subiu para 5ª posição no quadro nacional

O estados do Centro-Oeste brasileiro estão entre os mais bem avaliados na área de Educação, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados, ferramenta do CLP - Liderança Pública desenvolvida para fornecer diagnósticos sobre avanços e desafios registrados nas áreas essenciais da administração pública. As quatro unidades federativas subiram ao menos uma posição no pilar. O mais bem avaliado foi o Distrito Federal, que ficou no 6º lugar, seguido de Goiás (8º), Mato Grosso do Sul (9º) e Mato Grosso (10º).

O ranking analisa 69 indicadores distribuídos em dez áreas-chave, Sustentabilidade Ambiental, Capital Humano, Educação, Eficiência da Máquina Pública, Infraestrutura, Inovação, Potencial de Mercado, Solidez Fiscal, Segurança Pública e Sustentabilidade Social.

Considerando o Ranking de Competitividade geral, Goiás foi único que ficou fora da lista das dez unidades federativas mais competitivas do país, caindo da 10ª para a 13ª colocação. O Distrito Federal se manteve em terceiro, enquanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ficaram na 5ª e 9ª posição, respectivamente.

MATO GROSSO DO SUL

De 2018 para 2019, o Mato Grosso do Sul subiu 2 posições, saindo do 7º lugar e alcançando a 5ª colocação no quadro nacional. Além de sua boa performance na área de Educação, o estado também teve bom desempenho em Infraestrutura e Potencial de Mercado, e melhorou exponencialmente no pilar de Sustentabilidade Ambiental.

Esse pilar é composto por indicadores como as Emissões de dióxido de carbono (CO²), Serviços Urbanos, Destinação do Lixo, Tratamento de Esgoto e Perda de Água na distribuição. Para fazer essa avaliação, o CLP - Liderança Pública utiliza informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima e do IBGE.

SOBRE O RANKING

O “Ranking de Competitividade dos Estados” é uma das principais ferramentas de avaliação da gestão pública do Brasil e busca pautar a atuação de líderes públicos em dez áreas-chave (Sustentabilidade Ambiental, Capital Humano, Educação, Eficiência da Máquina Pública, Infraestrutura, Inovação, Potencial de Mercado, Solidez Fiscal, Segurança Pública e Sustentabilidade Social). Disponível numa plataforma online, o ranking traz um diagnóstico completo das performances estaduais em 69 indicadores distribuídos pelas áreas-chave.