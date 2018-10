Divórcios Mato Grosso do Sul é o estado com maior taxa de divórcios do país No ano passado, 6,8 mil casais se separaram, sendo 3,4 mil em Campo Grande

Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de divórcio do Brasil em 2017. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6.808 casais se separaram no ano passado no Estado, sendo 3.496 somente em Campo Grande.

A pesquisa do IBGE considerou os divórcios das pessoas de 20 anos ou mais concedidos em 1ª instância ou realizados por escrituras extrajudiciais. O aumento registrado quando comparado a taxa de 2016 foi de 11,5%.

Conforme a pesquisa, o tempo médio da duração de um casamento em Mato Grosso do Sul foi de 11,6 anos no ano passado. Em 2007, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio era de 18 anos, ou seja, em 10 anos, o a duração média do casamento no Estado diminuiu 6,4 anos.

Na avaliação dos divórcios judiciais concedidos em 1ª instância, por tipo de arranjo familiar, observou-se que a maior proporção das dissoluções se deu para famílias constituídas somente com filhos menores de idade, a qual atingiu 44,17%. Assim, em 2017, 44,17% dos divórcios ocorreram em famílias somente com filhos menores de idade; 34,41% em famílias sem filhos; 14,30% em famílias somente com filhos maiores de idade; e 7,11% com filhos maiores e menores de idade.

As estatísticas registraram ainda um aumento significativo do percentual de divórcios judiciais cuja sentença consta a guarda compartilhada dos filhos. Essa modalidade de guarda passou de 20,72% em 2016, para 22,62% em 2017 no Estado. A Lei do Divórcio prevê a guarda compartilhada de filhos menores de idade em caso de divórcio.