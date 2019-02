Turismo Mato Grosso do Sul será representado na maior feira de turismo do mundo

De 6 a 10 de março de 2019, com o apoio do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Mato Grosso do Sul estará representado na maior feira do segmento no mundo: a ITB Berlim, na Alemanha.

A participação em feiras e eventos é uma das ações estratégicas da Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS) para promover e divulgar o Estado como um importante destino de ecoturismo e turismo de aventura.

Em sua 53ª edição, o evento deve receber cerca de 10 mil empresas e organizações de mais de 180 países.

Na ocasião será possível fazer contatos junto aos DMCs (Destination Management Company) atuantes neste mercado e com operadores alemães, munindo os profissionais com informações dos destinos de Mato Grosso do Sul para que ele seja incluído em pacotes e roteiros personalizados. Além dos alemães, a ITB Berlin recebe profissionais de todos os continentes e, principalmente, do Europeu.

Segundo o Observatório de Turismo e Eventos de Bonito, a Europa está entre os maiores emissores de turistas estrangeiros que visitaram o município nos últimos anos. A Alemanha aparece entre os dez maiores países emissores, sendo o segundo em dezembro de 2018.