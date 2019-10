Vacina Mato Grosso do Sul supera meta e vacina 107,47% das crianças contra o sarampo

Mato Grosso do Sul vacinou 107,47% das crianças menores de 1 ano durante a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Dos 79 municípios, 61 ultrapassaram a meta de 95% de cobertura vacinal.

No Estado foram aplicadas 100.606 doses da vacina contra sarampo em crianças entre seis meses e cinco anos de idade. Foram registradas 8.982 doses zero, 35.888 da primeira dose, 43.137 da segunda dose e 12.599 de terceira dose ou mais.

Os municípios de Mato Grosso do Sul vão receber bônus do Ministério da Saúde no valor total de R$ 2,6 milhões.

A primeira etapa da vacinação nacional contra o sarampo ocorreu entrte dias 07 e 25 de outubro tendo como público alvo crianças menores de cinco anos. A segunda etapa acontece entre 18 a 30 de novembro, tendo com o público alvo pessoas entre 20 e 29 anos.

Esse ano, a estratégia de mobilização contou com o apoio do Rotary Club, por meio da ação “Mato Grosso do Sul e Rotary Club de Campo Grande e família Rotária, conectados pela Saúde Infantil”, visando a mobilização e engajamento da sociedade civil e instituições na divulgação da campanha.

Entre as instituições que firmaram parceria, destacam-se a Famasul, Águas Guariroba, Camdno Militar do Oeste, Base Aérea, SESAU, Energisa, Tribunal de Justiça de MS, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do MS, Assomasul, SENAC, SESC-Fecomércio, Sanesul, Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Cassems, Faems e Sindicato das Escolas Particulares de MS.