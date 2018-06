Mato Grosso do Sul tem mais um dia gelado

Foto: Denilson Secreta

Condição de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas nas regiões Leste e Sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas o sol aparece entre poucas nuvens.

Temperatura diminui e pode esfriar no Estado, especialmente nas regiões Oeste e Sul com registro de mínima de 9ºC e máxima de 31ºC. A umidade relativa do ar terá variação de 45% a 95%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 12°C (mínima) / 20ºC (máxima)

Campo Grande – 16ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Corumbá – 14ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Coxim – 15ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 12ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Naviraí – 12ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

Nova Andradina – 18ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Três Lagoas – 16ºC (mínima) / 31ºC (máxima)