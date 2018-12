Radioterapia Mato Grosso do Sul terá maior oferta de serviço de radioterapia do Brasil

Durante a assinatura de ordem de serviço para a construção de um bunker no Hospital Universitário (HU) Maria Aparecida Pedrossian, nesta sexta-feira (14.12), o governador Reinaldo Azambuja destacou que Mato Grosso do Sul, além de se tornar autossuficiente terá a maior oferta do Brasil de serviço de radioterapia em relação ao número de habitantes.

“Nós já tivemos a entrega do acelerador linear no Hospital do Câncer, e o Ministério da Saúde autorizou o Hospital Regional, que está em construção o bunker, e hoje assina ordem de serviço aqui para o HU. Para você ter uma ideia, Mato Grosso do Sul, quando forem entregues todos esses equipamentos, vai ser o Estado com maior oferta desses serviços de todos os estados brasileiros. É um ganho para a população”, afirmou.

Bunker será construído na parte externa do Hospital Universitário.

O bunker da radioterapia funciona como uma caixa com paredes de alta densidade para conter a radiação do acelerador linear usado no tratamento oncológico. No caso do bunker do HU, a construção terá 210 m². As paredes serão de 1,8 metro de espessura e 4,5 metros de altura. O investimento previsto é de R$ 6,5 milhões.

A obra terá início nesta segunda-feira (17.12) com prazo de sete meses de duração. De acordo com o superintendente do Hospital, Claudio Silva, a instalação do aparelho terá duração de mais três meses e, depois de tudo isso, passará a contar um prazo de 60 dias de credenciamento. A previsão é de que o novo aparelho comece a operar em janeiro de 2020.

Ele também elogiou a parceria com o Governo do Estado. “Estamos mais felizes ainda por receber hoje aqui a mais alta autoridade do Estado, que sempre nos prestigiou. A Secretaria de Estado de Saúde sempre foi parceira nos momentos mais difíceis, abrindo caminho em Brasília para conseguirmos resolver, inclusive, as nossas questões de pessoal. Não só a Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho que também está fazendo uma parceria conosco, disponibilizando um programa de estagiários aqui no nosso hospital para nos ajudar nas áreas de arquitetura, jurídica e administrativa”, disse.

Mato Grosso do Sul já possui cinco aceleradores lineares em operação e conta com mais dois para serem instalados: nos hospitais Universitário e Regional. Segundo o gerente de projetos do Ministério da Saúde, Ronan Cabral, a construção do bunker no HU faz parte do maior plano de expansão da radioterapia no mundo, que vem sendo implementada no Brasil.

Também participaram da assinatura da ordem de serviço o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, e o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine.