Matrícula Digital Matrícula Digital 2019 será lançada nesta quarta-feira, em Campo Grande

Será lançada, oficialmente, nesta quarta-feira (21.11), a edição 2019 da Matrícula Digital, programa que visa simplificar o processo de progressão dos estudantes que já estão na Rede Estadual de Ensino (REE) e também agilizar o ingresso de alunos que ainda não fazem parte. O evento acontece às 10h, no auditório da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

Para a cerimônia de lançamento estão previstas as presenças de diversas autoridades, entre elas, a secretária de Estado de Educação, Cecilia Amendola da Motta; diretores das escolas da REE, de Campo Grande; os responsáveis pela Central de Matrículas da REE; e a equipe pedagógica da Secretaria de Estado de Educação (SED).

Programa Matrícula Digital

Com o objetivo de promover a gestão democrática e transparente no acesso às vagas da REE, qualificando e otimizando o processo de ingresso, o programa também procura facilitar a pré-matrícula de alunos novos e ainda visa a geração de um banco de dados para facilitar o planejamento e a tomada de decisões em cada caso.

Esse processo permite aos gestores das escolas, em tempo real, que se faça o redirecionamento do processo educativo e dos investimentos, na busca de uma gestão eficaz e capaz de superar os fatores que contribuem para os elevados índices de evasão, retenção e distorção idade/ano.

O programa Matrícula Digital busca, ainda, democratizar o acesso e facilitar a busca de escolas pelos estudantes. Entre as metas, está a garantia da vaga ao aluno, na própria escola em que estuda, por meio da renovação de matrícula – desde que haja a oferta do ano subsequente.

Período de pré-matrícula

Com a abertura programada para esta quarta-feira, a pré-matrícula poderá ser realizada por quem já faz parte da REE ou também para quem fará o ingresso pela primeira vez. Nos dois casos, os interessados deverão acessar o site da Matrícula Digital. No endereço, o estudante selecionará o município, curso e ano que deseja cursar.

Após esses passos, ele deverá preencher uma ficha com todos os dados pessoais – caso seja matrícula inicial – até a conclusão do processo. Para estudantes em progressão na Rede Estadual, basta preencher o código do aluno e senha para dar sequência.

Em caso de dúvidas, o estudante pode entrar em contato com a Central de Matrículas da REE, pelo telefone 0800 647 0028, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.