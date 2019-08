CLIMA Máxima pode chegar aos 36°C em MS mas frio volta amanhã Confira como as previsões climáticas para Capital e interior

Foto: Reprodução

A Semana será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (19) é de predomínio de sol com névoa seca em todas as áreas e não há expectativa de chuva.

Os índices de umidade relativa do ar seguem em níveis críticos. O dia começa com umidade em 90%, porém conforme a temperatura sobe, a umidade diminui, e pode chegar na casa dos 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os termômetros podem registrar temperaturas entre 16°C e 36°C. Na Capital a mínima fica nos 22°C e a máxima será de 32°C. Confira a previsão para as alguns municípios do Estado no mapa.

FRENTE FRIA

O Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo (Cemtec), indica a chegada de uma nova frente fria a partir desta terça-feira (20), que pode causar uma leve queda nas temperaturas nas regiões sudoeste e sul.