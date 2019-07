CLIMA Máximas podem atingir até 33°C em MS Frio no início do dia precede calor intenso da tarde

Região do bairro Coophasul em Campo Grande Foto: Tero Queiroz

Final de semana será de calor em Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira (11), as mínimas já circulavam a casa dos 18°C no início da manhã, a tarde os termômetros registram máximas de até 33°C em algumas regiões. O céu é limpo com umidade relativa baixa, índice considerado crítico pelo Clima Tempo.

Campo Grande teve manhã amena, com mínima de 16°C, pela tarde o calor permanece e deve atingir a casa dos 30°C. À noite, o céu permanece limpo, sem previsão de chuva.

Dourados, teve manhã fresquinha, também de 16°C, pela tarde os termômetros alcançam os 30°C. Não há previsão de chuva.

Corumbá amanheceu quente, com mínimas de 19°C, o céu é nublado nessa região, mas não há previsão de chuva. A máxima pode atingir os 33°C nessa quinta-feira.

Três Lagoas também registra temperaturas altas, pela manhã 18°C, a tarde o clima atinge os 30°C. O céu é limpo sem previsão de chuva.

Ocupando o segundo lugar, no quesito, município mais calorento de hoje, Bonito, teve mínimas alcançando os 19°C, a máxima atinge os 30°C. Não há previsão de chuva.

Coxim terá dia de céu limpo, a mínima de 17°C foi registrada pela manhã, a tarde o calor pode atingir os 30°C. Não há previsão de chuva.

Aquidauana terá céu nublado, com calor de 30°C. A mínima por lá foi de 17°C. Não há previsão de chuva para a região pantaneira.