Congresso MBL vai trazer Kim Kataguiri, Fernando Holiday e Arthur do Val para congresso em MS Além dos lideres nacionais, também estarão figuras representantes de MS

O MBL (Movimento Brasil Livre) vai trazer deputados e vereados eleitos em São Paulo, como Kim Kataguiri, Fernando Holiday e Arthur do Val, para o 2º Congresso Estadual em Campo Grande, no dia 26 de outubro.

O evento deve durar o dia todo, com duas pausas, e os ingressos serão vendidos em junho. Além dos lideres nacionais, também estarão figuras representantes de MS.

O primeiro Congresso teve a participação do líder estadual do MBL Lucas dos Santos, vereador Vinicius Siqueira (DEM), e do deputado federal Tio Trutis (PSL).

O movimento

O movimento é conhecido por defender o liberalismo econômico, ficou popular nas redes sociais após militar pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Formado por jovens de 18 a 32 anos, a principal fonte para as ações do MBL são do engajamento na internet e venda de produtos criados pelo grupo.