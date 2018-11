Lavagem de dinheiro MC Gui e família são investigados por participação em esquema de lavagem de dinheiro

O funkeiro Guilherme Kaue Castanheira Alves, mais conhecido como MC Gui, de 19 anos, e três de seus familiares estão sendo investigados pela 3ª Delegacia da Polinter de São Paulo por crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e agressão. Na quinta-feira (8), cantor publicou uma nota de esclarecimento no Instagram (leia abaixo na íntegra).

Os policiais cumpriram na quarta-feira (7) um mandado de busca na produtora RW, responsável por representar a carreira do músico, e encontraram diversos pinos com cocaína, além de um automóvel de luxo, uma Mercedes Benz avaliada em R$ 800 mil. "É um crime complexo que envolve agressão, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica", afirmou o delegado Osvaldo Nico, da DECADE, Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas nesta quinta-feira em conversa com QUEM Acontece.

Guilherme e seus pais, Cláudia Castanheira - conhecida como Claudia Baronesa - e Rogério Alves, assim como uma avó do cantor, são donos da produtora RW, e também são acusados de criar leilões falsos na internet. "É evidente a ligação dos familiares dele com a produtora e com este site de leilão. Um leilão falso, no qual a pessoa compra, deposita o dinheiro (que cai na conta de um funcionário da produtora) e depois o site sai fora do ar, lesando um monte de gente", explicou o delegado. De acordo com Nico, o funkeiro, os pais dele a avó do cantor seguem sob investigação que, segundo o delegado, começou há três meses.

Segundo Nico, o grupo fez vítimas em diferentes Estados. As denúncias das pessoas que foram prejudicadas, além de um pedido do Sindicato dos Leiloeiros para apurar os sites suspeitos, fizeram com que a polícia abrisse um inquérito para investigar os possíveis crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Dentro do esquema, a polícia teria identificado aproximadamente 70 vítimas. A organização montava os sites e, quando alguém os denunciava, ele era desmanchado e outro similar era colocado no lugar para ficarem livres de suspeitas.

Durante o mandado de busca e apreensão na produtora do pai de MC Gui, o delegado Nico afirmou que os policiais ainda encontraram cocaína dentro do imóvel. Segundo ele, os itens apreendidos foram levados à delegacia para investigação. As equipes irão cruzar dados a fim de obter novas informações. "O MC Gui está com os pais nos Estados Unidos e tem evitado prestar depoimento sobre as acusações que envolvem a produtora de shows", disse o delegado.

Em nota, a Secretaria de Segurança pública confirma a investigação e afirma que "os funcionários e responsáveis pela produtora estão sendo ouvidos e diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos".

MC GUI E FAMÍLIA SE DEFENDEM

Procurada por QUEM, Cláudia Castanheira, mãe de MC Gui, disse que já conversou com a polícia sobre o caso. "Hoje conversamos com a polícia e com a excelente competência da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tudo será esclarecido. Não temos culpa de nada, mas infelizmente estamos fora do país e vamos postar uma nota de esclarecimento a todos", explicou.

Pelo Instagram, Gui comentou o caso. Sobre as drogas encontradas na produtora do cantor, ele fez questão de relembrar a morte do irmão, Gustavo, que em 2014 morreu em decorrência de uma overdose de cocaína: "Nunca vou me esquecer nem por um segundo que eu perdi meu irmão, primo e amigos por conta das drogas, elas só trouxeram dor e sofrimento à minha família!", disse.

O cantor também garante que sua viagem aos Estados Unidos não foi uma forma de evitar a polícia: "Minhas férias que já estavam programadas desde o início do ano, eu sempre usufruo entre os meses de outubro e novembro, pois final e início de ano a agenda é sempre muito cheia".

LEIA A NOTA DE ESCLARECIMENTO NA ÍNTEGRA:

Em respeito aos meus fãs, familiares, amigos, imprensa, profissionais que trabalham comigo, contratantes e seguidores, venho por meio desta nota esclarecer sobre a terrível polêmica envolvendo o meu nome.

Quem me acompanha sabe que a minha vida desde cedo sempre foi muito exposta, sempre compartilhei com todos minhas dores, conquistas e vitórias. Sou uma pessoa honesta e íntegra, sempre trabalhei duro para conquistar tudo o que tenho hoje, e graças ao meu trabalho eu e minha família temos tudo o que precisamos. Eu jamais colocaria minha tão sonhada carreira em risco para me envolver em qualquer coisa ilegal e suja.

Eu nunca vou me esquecer nem por um segundo que eu perdi meu irmão, primo e amigos por conta das drogas, elas só trouxeram dor e sofrimento à minha família!

O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, somente eles tem a competência e capacidade para resolver e mostrar para todos nós os verdadeiros culpados.

Quero aproveitar e pedir desculpas à todos por receberem essas notícias tão tristes e sujas envolvendo meu nome, peço desculpas também por estar longe, infelizmente tudo aconteceu bem nas minhas férias que já estavam programadas desde o início do ano, eu sempre usufruo entre os meses de outubro e novembro, pois final e início de ano a agenda é sempre muito cheia.

Infelizmente eu não posso provar nada no momento, temos que aguardar porque somente a justiça pode esclarecer tudo para todos nós. Só peço à Deus forças e serenidade para passar por mais este obstáculo em minha vida e peço à vocês que me acompanham que também tenham calma porque logo logo tudo será esclarecido.

Beijos Mc Gui