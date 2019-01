MC Melody MC Melody volta para o instagram 'repaginada' após polêmica Nessa nova fase, as fotos consideradas erotizadas foram retiradas do Instagram da artista mirim

MC Melody está de volta ao Instagram. A cantora mirim de 11 anos retornou à rede social, dois dias após ter a conta suspensa pelos novos responsáveis por sua carreira. Quem cuida agora da menina é a mãe dela, Glória Daiane, e não mais o pai, o empresário Thiago Abreu, conhecido como Belinho. Nessa nova fase, as fotos consideradas erotizadas foram retiradas do Instagram da artista mirim.

A irmã de Melody, Bella Angel, de 14 anos, também retornou ao Instagram. Ambas as contas serão administrada pela mãe delas junto com uma profissional indicada pelo youtuber Felipe Neto, que agora ajuda a gerenciar a carreira das meninas.

Pais são investigados pelo MP

Enquanto isso, os pais de Gabriella Abreu Severino, a MC Melody, terão que dar explicações ao Ministério Público de São Paulo, que apura as “condições do núcleo familiar” da cantora mirim. Thiago Abreu e Glória Daiane receberam uma intimação no início desta semana para informarem se a menina está matriculada em alguma unidade de ensino. Melody é aluna de uma escola particular de São Paulo. Já a irmã dela, Bella Angel, de 14 anos, estuda em uma escola pública.

A família de Melody está sendo investigada em um Procedimento Administrativo Individual aberto este ano e que está em sigilo por tratar de diretos de pessoa menor de idade, segundo o MP.