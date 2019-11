EDUCAÇÃO MEC anuncia construção de três escolas cívico-militares em MS Ministério oferece R$ 1 milhão à municípios que implantarem

Ministro Abraham Weintraub e secretários apresentaram balanço de adesões em Brasília Foto: Luis Fortes/MEC

O Ministério da Educação (MEC) confirmou hoje (21), em Brasília, que Mato Grosso do Sul terá três unidades de Escolas Cívico-Militares a partir de 2020, duas em Campo Grande e uma em Corumbá.

Conforme o balanço divulgado essa manhã, 16 unidades federativas irão aderir ao Programa Nacional, que prevê implantação de 54 escolas em todo o País. Cerca de 600 municípios manifestaram interesse em participar da iniciativa.

Ao menos duas escolas já haviam sido apontadas pela Secretaria de Estado de Educação (SED) à implementação do modelo: escolas estaduais Alberto Elpídio Ferreira Dias, no Jardim Anache, e Marçal de Souza, no Jardim Los Angeles, ambas na Capital de MS.

Segundo a SED de Campo Grande, aconteceu nessas escolas uma consulta popular, cerca de 93% da comunidade apoiou a ideia, que será posta em prática em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Em Corumbá, a proposta feita pela Secretaria de Educação oferece três escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme): Almirante Tamandaré, José de Souza Damy e Clio Proença. A pasta aguarda confirmação do MEC para saber qual das propostas foi eleita.

O MEC destinará R$ 1 milhão para cada uma das 54 instituições de ensino em 2020. Do total, R$ 28 milhões serão repassados para o Ministério da Defesa arcar com as despesas de pessoal. O restante será aplicado nas infraestruturas das unidades, com materiais escolares e pequenas reformas. Com isso a disputa entre os municípios e seus representantes deve crescer.