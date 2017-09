Educação MEC define regras para preenchimento de vagas remanescentes do Fies

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (4), regras para ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre de 2017.

De acordo com a portaria, as instituições de ensino superior devem informar, por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), nos dias 4 e 5 de setembro, os cursos nos quais não houve formação de turma no período inicial.

As vagas que não forem ocupadas até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de novembro de 2017 serão redistribuídas entre todos os cursos de todas as instituições participantes.

Para se candidatar às vagas remanescentes, os interessados devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero, além de terem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

A inscrição deve ser feita, exclusivamente, por meio da página FiesSeleção. Após o cadastro dos dados no site, o candidato deverá acessar o Sisfies e concluir a inscrição nos dois dias úteis seguintes.

Financiamento estudantil

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores particulares e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Os financiamentos concedidos com recursos do Fies neste segundo semestre de 2017 têm taxa de juros de 6,5% ao ano.