Educação MEC prorroga por um mês prazo de aditamento do 2º semestre do FIES "A medida vale para os contratos simplificados e não simplificados"

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou para o dia 20 de novembro o prazo para aditamento de renovação semestral dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) firmados no segundo semestre de 2017.

A data foi publicada em portaria do Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 16 de outubro. A medida vale para os contratos simplificados e não simplificados.

O aditamento deve ser feito por meio do SisFies disponível no site do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos endereços www.mec.gov.br e www.fnde.gov.br.