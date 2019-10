Polícia Mecânico e esposa são presos em hotel com Hilux que seria trocada por drogas na fronteira Em depoimento disse que comprou a camionete como bob e que iria revender a Hilux

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Foram presos nesta quarta-feira (23), Harnoldo Gomes Costa e sua esposa Teresinha Maria de Souza, por equipes da Defurv (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) com uma camionete Hilux, que teria sido roubada no estado do Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro deste ano.

Equipes da Defurv foram até um hotel, onde perceberam que uma camionete apresentava sinais de adulteração na placa. Harnoldo foi indagado ainda no hotel sobre a propriedade da Hilux, que disse ter comprado como veículo ‘bob’, no estado do Rio de Janeiro e que teria pago o valor de R$ 20 mil e iria revender o carro em Campo Grande pelo valor de R$ 25 mil, e que já tinha um comprador indicado por um amigo.

Ele negou ter conhecimento que a camionete seria roubada e que seria trocada por drogas, na fronteira. A esposa do mecânico estava fazendo a função de batedor dirigindo um veículo Volkswagen Golf, que foi encontrado no pátio do hotel. Quando interrogada, ela negou o crime e disse não saber que a Hilux era roubada.

Harnoldo cumpriu pena até 2017 pelo crime de tráfico de drogas sendo liberado na custódia extramuros. Ele foi condenado em 2006 a 18 anos e 8 meses de prisão pelo crime. Os dois passam por audiência de custódia nesta quinta-feira (24), onde deve ser determinada ou não a prisão preventiva do casal pelo crime de receptação.