NAVIRAÍ Médico anestesista é preso após negar atender grávida no interior de MS O homem cumpria sobreaviso no hospital e trabalhava na Cassems no mesmo horário em que foi chamado

Reprodução/Redes sociais Foto: Veja MS

Fabrício Ozomo, médico anestesista de Naviraí foi preso em flagrante após negar atendimento emergencial a uma mulher grávida na tarde de ontem (16), no município no interior de Mato Grosso do Sul.

O médico estava de sobreaviso no final de um contrato com o Hospital Municipal, ele cumpria plantão nesse período e foi solicitado ao Hospital Municipal para acompanhar uma cirurgia de risco de uma grávida, no entanto, ao ser solicitado o médico teria cobrado do gerente do hospital, a quantia de R$ 1 mil. Após a cobrança o caso foi levado as autoridades e o médico foi preso, pagou fiança e foi liberado para responder processo em liberdade.

Fabrício foi preso a pedido do Ministério Público Estadual (MPE), que segundo decisão se apoiou no artigo 316 do Código Penal, onde em tese o médico teria se negado atendimento a uma mulher grávida.

O parecer foi dado pelo Juiz de Direito Eduardo de Lacerda Trevisan. “O flagrante está formalmente em ordem. Deveras, logo após a captura, o preso foi apresentado à autoridade competente, que, por sua vez, ouviu o condutor, colhendo sua assinatura e entregando a esta cópia do termo e recibo de entrega de preso. Em seguida, procedeu a oitiva das testemunhas que o acompanharam e ao interrogatório do conduzido sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva sua respectiva assinatura”, detalha o documento.

O pedido de prisão aconteceu após o gerente de saúde se deparar com a situação e ir à Promotoria de Justiça do município e na presença do Promotor de Justiça, Daniel Pivaro Stadniky, ligou novamente para o médico pedindo o seu comparecimento no Hospital Municipal para atender uma emergência. “Pelo telefone, com a viva voz ligado, eu liguei e o promotor Daniel ouvia do próprio médico ele pedindo aumento salarial e que se não fosse concretizado, ele não iria prestar o atendimento”, disse o gerente em depoimento.

Após a ocasião o promotor pediu a prisão do médico. Segundo o Portal Veja MS no momento em que foi chamado ao hospital o médico estava fazendo o acompanhamento como plantonista da Cassems de Naviraí.

A informação foi confirmada após a polícia ir até a Cassems e ter que aguardar que Fabrício terminasse duas cirurgias para efetuaram sua prisão.