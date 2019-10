Médico Médico que desenvolve projeto de prevenção ao câncer recebe Medalha na Câmara

O médico oncologista Fabrício Colacino Silva foi homenageado com a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (3), na Câmara Municipal de Campo Grande. A honraria foi concedida pelo Decreto Legislativo 2452/19, de autoria do vereador Carlão, pelos relevantes serviços prestados pelo Município.

O vereador Carlão destacou a comenda ao médico, aprovada por todos os vereadores, como reconhecimento ao seu trabalho. “É um médico que dedica sua vida a salvar vidas. É uma honra e um orgulho homenagear pessoas que fazem a diferença, que recebem essa comenda por merecimento. Em nome de todos os vereadores, sinta-se homenageado”, disse.

O médico Fabrício Colacino agradeceu a honraria e estendeu o reconhecimento a toda sua equipe. Há nove anos, eles desenvolvem projeto focado na prevenção ao diagnóstico de câncer, realizando mais de 90 mil atendimentos gratuitos neste período. Com o Ônibus da Saúde, já foram percorridos 72 municípios de Mato Grosso do Sul oferecendo este trabalho.

“Fico honrado e emocionado porque fazer ações pelo próximo não é fácil. É preciso trilhar um caminho em que tem que estar certo, parecer certo, provar que é certo e fazer de maneira correta. Não sou político, não tenho interesse, gosto do que faço e coloco meu juramento médico em prática. Estendo esse reconhecimento a toda equipe que presta atendimento à população”, disse.

Currículo – O médico Fabrício Colacino possui graduação em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista, Residência em Cirurgia Geral pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Residência em Oncologia Cirúrgica pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Doutorado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo EPM-UNIFESP. É coordenador dos Serviços em Oncologia da Santa Casa Hospital Adventista do Pênfigo, Hospital Cassems de Campo Grande e Serviços Públicos de Oncologia dos municípios de Maracajú e São Gabriel do Oeste.