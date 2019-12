Mundo Médicos reanimam coração de doador morto para transplante

Uma equipe de transplante de coração da Universidade Dukese tornou a primeira nos Estados Unidos a transplantar um coração adulto ao receptor mesmo após a morte do doador.

Os médicos do Duke University Medical Center “reanimaram” um coração para um transplante de primeira espécie neste mês.

Os transplantes de coração geralmente vêm de doações após morte cerebral, nas quais o coração ainda pulsante de uma pessoa que foi declarada com morte encefálica é transplantado para um destinatário.

A abordagem usada na Duke é conhecida como uma doação após morte circulatória (DCD) e depende de corações que pararam de bater e são essencialmente reanimados e começam a bater novamente.

O TransMedics Organ Care System, uma bomba de perfusão quente, permite que os médicos ressuscitem e preservem corações para transplante.

O sistema foi usado para doação de adultos após o transplante de morte circulatória no Duke University Medical Center, um dos cinco centros nos Estados Unidos aprovados pela US Food and Drug Administration para ensaios clínicos do sistema TransMedics .

Primeiro para os EUA

O procedimento foi realizado pelos drs. Jacob Schroder, Benjamin Bryner e Carmelo Milano da equipe de transplante de Duke.

Schroder disse que aqui houve doação pediátrica após transplantes de morte circulatória realizados no passado, mas este é o primeiro transplante de adulto nos Estados Unidos.

Alguns centros no Reino Unido e na Austrália realizam a operação há alguns anos.

Mais notavelmente, o Royal Papworth Hospital, no Reino Unido, realizou 74 transplantes de DCD bem-sucedidos.

“A necessidade não era tão desesperada nos EUA quanto no Reino Unido e, portanto, acho que a principal razão pela qual os EUA atrasaram a captação desses doadores foi ver como esses corações feridos se saíram a médio prazo (resultados a São publicados quatro anos e são equivalentes aos doadores comuns ” , escreveu o Dr. Pedro Catarino, diretor de transplante do Royal Papworth Hospital, no Reino Unido, em um e-mail à CNN.

Os médicos da Royal Papworth usam o mesmo sistema TransMedics Organ Care da equipe Duke.

Se o FDA o aprovar para uso mais amplo após a conclusão dos ensaios clínicos, a doação após transplantes de morte circulatória poderá se tornar mais amplamente adotada nos Estados Unidos.

Como é feito

No procedimento de transplante de DCD realizado em Duke, Schroder disse que o coração parou e a circulação parou.

Houve então um período de cinco minutos até que a morte do paciente fosse pronunciada. Os médicos adquiriram outros órgãos que foram identificados para doação enquanto o coração era perfundido com uma solução fria e removido.

Os médicos então pegaram o coração e o colocaram no Sistema de Atendimento a Órgãos TransMedics, onde foi transfundido com sangue quente e começou a bater novamente.

Nesse procedimento, o coração permanece no sistema de atendimento a órgãos até que o destinatário esteja pronto para o transplante.

Uma vez pronto, o coração volta ao “sono” e é implantado por um procedimento padrão de transplante de coração.

Catarino disse que a maioria desses transplantes em Papworth usa o mesmo procedimento.