Mega acumula e paga R$ 60 milhÃµes no prÃ³ximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.022 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira, dia 14 e março, na cidade de Manhuaçu (MG). O prêmio acumulou e os números foram 04 – 28 – 45 – 48 – 52 – 60.

A quina teve 79 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 47.183,15. Outras 6.343 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 839,50.

O próximo concurso (2.023) será no sábado. O prêmio é estimado em R$ 60 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 18h (MS) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.