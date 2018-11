Mega da Virada Mega da Virada promete quebrar recordes

Mais um ano termina e todos os que adoram tentar a sorte ficam assanhados com a perspectiva de acertar os números mágicos da Mega da Virada. No início de novembro, a premiação já estava em 210 milhões de reais, mas tudo indica que o valor a ser pago vai ultrapassar os 306 milhões do ano passado.

Você gosta de tentar acertar na Megasena ou em outras modalidades disponíveis na Caixa Econômica Federal? Pois saiba que olhando resultados antigos é possível encontrar algumas dicas para futuras apostas, neste e em outros tipos de jogos.

A primeira dica é ver quais os números mais sorteados. Muita gente adora apostar no 46 e ele sai com maior frequência que todos os outros. Outra observação importante: Veja se existe um balanceamento na escolha de números pares e ímpares. Parece incrível, mas quanto mais equilibrado, maior a chance de acertar na mega.

Sabe outra dica muito importante? Você sempre terá muito mais chance de acertar os 6 números se jogar em um bilhete com 7 possibilidades do que se jogar em diversos bilhetes com apenas 6 marcações. Vale à pena pagar um pouco mais por uma aposta com mais números escolhidos do que por várias apostas mínimas.

Quer apostar ainda mais? Se reúna com amigos ou colegas de trabalho e faça um bolão. Daqueles bem pensados, levando em conta todas estas dicas dadas acima, e com vários números marcados em um único bilhete. As regras da modalidade autorizam ao apostador jogar entre 6 e 15 números por bilhete.

É claro que se você jogar 15 números, suas chances de acertar 6 ficam infinitamente maiores e tudo tem seu preço. Neste caso específico, você vai pagar pouco mais de 15 mil reais, uma pequena fortuna. Por isso, só vale a pena arriscar toda esta grana se sua aposta for em conjunto com algumas pessoas.

Animou? O sorteio da Mega da Virada ocorre no dia 31 de dezembro, como nos anos anteriores, e custa 3,50 reais o bilhete simples.