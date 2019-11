LOTERIA Mega-Sena acumula e no sábado sorteia R$ 44 milhões As dezenas que saíram podem orientar as apostas para o sábado

Foto: Divulgação

No sábado (30), a Mega-Sena deve sortear R$ 44 milhões, já que o sorteio de ontem (27), acumulou.

As dezenas que saíram ontem podem orientar as apostas para o sábado: 27, 36, 40, 41, 44 e 54 foram os números de ontem. Os números foram anunciados a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo - SP

A quina premiou 52 apostas, com R$ 59.225 cada uma. Já a quadra teve 3.681 acertadores, cada um recebeu R$ 1.195.

Quem for ‘fazer a fezinha’ para o sábado deve ir seguir a uma lotérica ou fazer a aposta pela internet até às 18 horas do dia do concurso, os preços a partir de R$ 4,50.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, nas apostas simples, isso é, de até 6 números por cartela a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.

Quem arriscar na de 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia. O pagamento é feito por cartão de crédito.