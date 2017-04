Sorte Mega-Sena acumula e pode pagar quase R$ 100 milhões nesta quarta-feira

A Mega Sena acumulou mais uma vez e pode pagar até R$ 97 milhões no próximo sorteio, que acontece na quarta-feira (26). É o maior valor pago neste ano e o sexto maior prêmio em um concurso regular da história da Mega.

No sorteio deste sábado (22), saíram os números foram 09-34-42-45-46-59. Cento e dez bilhetes acertaram cinco dezenas e os proprietários das apostas vão receber R$ 50.376,11. Já a quadra saiu para 9.351 ganhadores, que vão receber R$ 846,56.

Como ganhar

A chance de acertar a Mega-Sena com apenas um cartão de seis dezenas é de uma em 50.063.860. Ganha o prêmio principal quem acertar as seis dezenas, mas também são pagos os acertadores da quina (cinco dezenas) e da quadra (quatro). A premiação paga corresponde a apenas 46% do dinheiro arrecadado com as apostas e é dividida da seguinte maneira:

35% para os acertadores de Mega-Sena.

19% para os acertadores da quina.

19% para os acertadores da quadra.

22% para a premiação dos acertadores da Mega-Sena nos concursos de final zero e cinco.

5% ficam acumulados para quem acertar os seis números do último concurso do ano de final zero ou cinco.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

E se ninguém ganhar?

Caso não haja acertadores na Mega-Sena, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio. Para participar, cada apostador deve fazer novo jogo.