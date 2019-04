LOTERIA Mega-Sena paga R$ 15 milhões em sorteio nesta quarta-feira Valor aplicado na popança simples renderia quase R$ 100 mil ao dia

O concurso 2.139 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado nesta quarta-feira (03), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 96 mil por mês. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.