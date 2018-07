Sorte Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 62 milhões neste sábado A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília)

Quem acertar os seus números do concurso 2.061 da Mega-Sena, que serão sorteados neste sábado (21), em Ipameri (GO). A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília). Acumulado há oito sorteios, o concurso não teve vencedores na quarta-feira (18). De acordo com informações do UOL, o último prêmio da Mega foi pago no dia 23 de junho e dividido por quatro apostas ganhadores, que dividiram R$ 38.510.236,84.