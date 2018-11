Mega-sena Mega-sena pode pagar R$ 3 milhões amanhã Concurso 2.101 será realizado às 19h (de MS) em Curitiba (PR)

Nesta quarta (28), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 3 milhões do concurso 2.101, que será realizado a partir das 19h (horário de MS) no Caminhão da Sorte, estacionado em Curitiba. Aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 11 mil por mês.

As apostas podem ser feitas até às 18h, de quarta, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

Mega-Sena da Virada

As apostas começaram dia 05/11. O prêmio para quem acertar as seis dezenas está previsto em R$ 200 milhões, e não acumula. Lembrando que o sorteio será no dia 31/12. A aposta simples tem o preço de R$ 3,50.