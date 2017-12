Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões no sorteio desta quarta Apostas podem ser realizadas até as 19h (de Brasília), em qualquer lotérica do país

Por: POR NOTÍCIAS AO MINUTO 13/12/2017 às 06:51 Comentar Compartilhar

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.996. Números serão sorteados às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (13) em Bragança Paulista, São Paulo. Está se sentindo com sorte? As apostas podem ser realizadas até as 19h (de Brasília), em qualquer lotérica do país. As informações são do G1.