Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta quarta-feira (7) Apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio

Por: POR NOTÍCIAS AO MINUTO 07/03/2018 às 07:35

A Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões a quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira (7), segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50. O sorteio do concurso 2.020 ocorre às 20h (horário de Brasília) de hoje em Palmeira dos Índios, Alagoas.