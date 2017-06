Mega-Sena Mega-Sena pode pagar R$ 6,5 milhões nesta quarta-feira Apostadores têm até 19h para fazer a sua "fézinha"

A Mega-Sena realiza o sorteio de número 1.937 nesta quarta-feira (7) e pode aumentar o saldo bancário de alguém em R$ 6,5 milhões. Os apostadores têm até às 19h para tentar a sorte e prever as seis dezenas ganhadoras em qualquer lotérica espalhada pelo país. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília), em Itatiba (SP).O valor da aposta mínima é de R$ 3,50. Quem tenta esta modalidade tem 1 chance em 50.063.860 de acertar, segundo a Caixa. As apostas com 15 dezenas, que custam R$ 17.517,50 têm 1 chance em 10.003 de saírem