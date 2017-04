Mega Sena Mega-Sena pode pagar R$ 97 milhões hoje; veja dicas para apostar As apostas podem ser feitas até as 19h, hora de de Brasília, em qualquer lotérica

R$ 97 milhões. É o prêmio para quem acertar as seis dezenas no sorteio 1.924 da Mega-Sena, marcado para esta quarta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), em Franco da Rocha (SPomo de praxe, as apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima tem o valor de R$ 3,50.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), se quiser investir na poupança, receberá mensalmente R$ 650 mil em rendimentos. O Brasil Ao Minuto lista abaixo algumas dicas de especialistas para apostar bem. Confira.

1) Faça jogos com mais dezenas - Segundo um dos criadores da Mega Sena, um jogo feito com seis dezenas tem a probabilidade média de acerto de 1 para 50 milhões. Já uma aposta com sete dezenas faz a probabilidade cair para 1 para 7 milhões. As apostas com mais números são mais caras, mas vale a pena arriscar.

2) Faça o "bolão programado" - O matemático Munir W. Niss escreveu em 2003 o livro "O segredo das Loterias" e diz já ter ganho 40 vezes na Mega-Sena. Uma de suas sugestões é o "bolão programado". "Se você tem condição de jogar R$ 10 por dia, junte esse dinheiro por 30 dias e combine com mais dez amigos para fazerem o mesmo. Façam um bolão com R$ 3.000", explica o matemático. Segundo, ele, desta maneira, as chances caem de 50 milhões para um para 270 mil para um.

3) Números com final 9 ou 0 saem menos - Munir também indica que na hora de escolher números aleatórios, opte por aqueles que não sejam terminados em 9 ou 0, já que eles, segundo estatísticas, saem menos no sorteio.

4) Arrisque fazer um jogo com 12 dezenas - Jogos com 12 dezenas são caros, segundo Munir, mas se for arriscar um bolão, vale a pena dividir com os amigos o custo, já que a probabilidade de acerto aumenta bastante.

5) Evite os números que raramente são sorteados - Segundo as análises de Munir, os números 01, 02, 03, 11, 22, 44, 55, 48 e 57 dificilmente são sorteados. Evite-os.

6) Não jogue números seguidos - É muito raro que números em sequência sejam sorteados. Munir indica para que sejam evitadas este tipo de aposta.

7) Evite apostar em números que estejam na mesma linha vertical - Evite jogos que estejam na mesma linha do cartão. Por exemplo, na mesma aposta: 01, 11, 21, 31, 41 e 51. Para Munir, é difícil estes números saírem no mesmo sorteio.

8) Aposte a mesma quantidade de números pares e ímpares - Segundo Munir, há uma constante no número de dezenas pares e ímpares sorteadas. Tente colocá-las no mesmo número na aposta, por exemplo: 02, 12, 18, 23, 29 e 41.

9) Um cartão com mais de seis dezenas é melhor que vários com seis delas - Seguindo uma das dicas anteriores, Munir recomenda apostar em um cartão com várias dezenas do que apostar em vários com apenas seis.