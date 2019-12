Mega-Sena Mega-Sena recorde não anima campo-grandenses Lotéricas vazias na cidade...

Nem os 300 milhões de reais de prêmio animou o campo-grandense nesta segunda-feira (30). As lotéricas da cidade, diferente dos bancos, estão praticamente vazias. Porém, as apostas podem ser feitas até às 17h de amanhã (31).

Quem sabe o campo-grandense não deixou as apostas para a última hora.

O concurso 2.220, que vai definir o novo milionário, ou os novos milionários do Brasil, será realizado no mesmo dia, às 19h.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão das Loterias, o prêmio não vai acumular. Se ninguém acertar as seis dezenas, os R$ 300 milhões serão divididos entre os acertadores da quina.

Também é possível fazer o jogo pela internet, no site da Caixa.

A aposta mínima custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço e maiores as chances de levar o prêmio.