'Sorte' Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira R$ 6 milhões "As apostas podem ser feitas até as 19h"

O sorteio das dezenas da Mega-Sena está marcado para as 20h Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.084 da Mega-Sena poderá colocar em sua conta bancária o prêmio de R$ 6 milhões. Segundo a Caixa, aplicado na poupança o valor renderia cerca de R$ 84 mil por mês.

O sorteio está marcado para as 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (3) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Itapiranga, em Santa Catarina.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples com seis dezenas custa R$ 3,50.